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Vasip Şahin'den 25 belediyeye 'acil' kodlu yazı!

Vasip Şahin'den 25 belediyeye 'acil' kodlu yazı!

Ankara Büyükşehir Valisi Vasip Şahin tarafından 25 ilçe belediyeye sokak hayvanları için yazı gönderildi. Söz konusu yazıda sahipsiz hayvanların barınaklara alınması ve kısırlaştırılması istendi

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Ankara Valiliği, kentte halk sağlığının ve genel güvenliğin korunması amacıyla sahipsiz hayvanlarla ilgili alınması gereken tedbirleri vurgulayan bir yazı gönderdi.

Vali Vasip Şahin imzasıyla Büyükşehir Belediyesi ve 25 ilçe belediyesine "acil" ibaresiyle iletilen yazıda, son dönemde sokak hayvanlarının artan sayısının, toplum sağlığı ve çevre temizliği üzerinde olumsuz etkileri olduğu belirtildi.

Yazıda, bu durumun insanların güvenliğini tehdit ettiğine ve sokak hayvanlarının neden olduğu yaralanma ve huzursuzluklara dikkat çekildi. Ayrıca, bu durumun toplumun günlük yaşamını olumsuz etkilediği ve sosyal huzursuzluklara yol açtığı ifade edildi.

Belgede, sokak hayvanlarına ilişkin mevzuat ve koruma kanunları çerçevesinde belediyelerin sorumlulukları hatırlatılarak, bu kanunlar doğrultusunda rehabilitasyon işlemleri, bakım, besleme, kısırlaştırma, kayıt altına alma gibi işlemlerin yerel yönetimlerin sorumluluğunda olduğu belirtildi.

Yazıda, Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamında geçici bakım evlerinde bulunan hayvanların, insan sağlığına veya çevre sağlığına ciddi tehdit oluşturabilecek durumlarına dair alınması gereken tedbirler de vurgulandı.

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