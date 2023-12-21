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Barcelona’dan 'Avrupa Süper Ligi' açıklaması!

Barcelona’dan 'Avrupa Süper Ligi' açıklaması!

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın, UEFA ve FIFA'nın Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasını engelleyerek rekabet yasasına aykırı hareket ettiğine yönelik kararını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

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Avrupa Birliği Adalet Divanı, UEFA ve FIFA'nın Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasını engelleyerek rekabet yasasına aykırı hareket ettiğine hükmetti. Bu kararın ardından, Avrupa Süper Ligi projesi içinde yer alan 12 takımdan biri olan İspanyol ekibi Barcelona'dan açıklama geldi. Katalan temsilcisi, Avrupa Adalet Divanı’nın kararını memnuniyetle karşıladıklarını aktardı.

Barcelona, Avrupa Süper Ligi’nin futbol dünyasında yaşanan tekele karşı çıkarak, Avrupa’da elit düzeyde yeni bir futbol rekabetinin önünü açacağını da belirtti.

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