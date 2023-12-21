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Seçil Erzan'a 4 milyon dolardan fazla para kaptıran Emre Belözoğlu'ndan Fatih Terim açıklaması

Seçil Erzan'a 4 milyon dolardan fazla para kaptıran Emre Belözoğlu'ndan Fatih Terim açıklaması

Fatih Terim Fonu davasında dolandırılan isimler arasında olan Emre Belözoğlu, Türk tarihinin önemli teknik isimlerinden biri olan Fatih Terim'in bilerek işin içinde olmayacağını düşündüğünü söyledi.

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Eski Denizbank Şube Müdürü olan Seçil Erzan'ın dolandırdığı isimler arasında olan aynı zamanda bu durumdan kuzeni Volkan Bahçekapılı aracılığıyla haberdar olan eski futbolcu Emre Belözoğlu, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Halk TV’ye açıklamalarda bulunan teknik isim Belözoğlu, fona en çok para kaptıran isimlerden biri olurken, Seçil Erzan ile bir kere görüştüğünü ve durumdan şüphelenip olayı ortaya kendisinin çıkardığını ifade etti.

"Fatih Terim'in rolü var mı?"

“Dolandırılma konusuna girmişken gerçekten Seçil Erzan’ın tezgahında Fatih Terim’in rolü olmadığını mı düşünüyorsunuz?” sorusuna cevap veren Belözoğlu, şu açıklamalarda bulundu: “Ben Fatih Terim’in bu işin içinde bilerek kalmayacağını düşünüyorum. Fatih Terim’in benim gibi bunun bir fon olduğunu düşünerek bu işe girdiğini düşünüyorum. Onun dışında benim de diğerlerinin de nizama aykırı bir durumu varsa mahkemede bunun hesabını verelim. Ben bu kadınla bir kere görüştüm. Kadın bana ikinci imzayı attı. Aynı bankaya gidip ‘bu imzanın gerçekliği var mı?’ diye sorgulattım. Şimdi herkes ‘Seçil Erzan dosyasını ben patlattım’ diyor ya. Olayı ben patlattım. Ben gittim bankaya. Polisleri, müfettişleri ben çağırdım. Olayı ben çıkardım ortaya.”

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