"Biz işçinin hakkını yemeyiz" diyen kadın, kuaför çifti peşine taktı! Makyajını yaptırdı, ücreti ödemeden kaçtı

"Ücreti muhasebecim gönderecek"

Dükkan sahibi Yalçın Tunçel, iş yeri güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından meslektaşlarını da uyararak "Cumartesi sabahı ilk müşterimizdi. kendisi geldi makyaj istedi, biz de işlemlerini bitirdik. Makyaj bittikten sonra ürün de satın aldı. Kasaya geldiğinde 'ücreti muhasebecim gönderecek' dedi. Ben de bizim böyle bir çalışma sistemimiz yok dedim.