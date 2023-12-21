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İlaçla intihar girişiminde bulunarak kendini ihbar etti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İlaçla intihar girişiminde bulunarak kendini ihbar etti

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde bir kişi evde intihar girişiminde bulundu.

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Olay, Kırklareli’ne bağlı Lüleburgaz Kocasinan Mahallesi’nde bulunan İnönü Caddesi Aydın Apartmanı'nda meydana geldi. İntihar girişiminde bulunan 43 yaşındaki G.D., 112’yi arayıp ilaçlar aldığını belirterek kendini ihbar etti. İhbarı dikkate alan itfaiye, 112 ve polis ekipleri kısa sürede söz konusu adrese gitti.

Ev içerisinden geri dönüş alınamayınca itfaiye ekipleri 2. katta bulunan camı kırarak eve girdi ve dairenin kapısını açtı. Polis ve 112 ekipleri de anında daireye girerek ilaç alarak intihar ettiği öne sürülen şahsa müdahalede bulundu.

112 ekiplerinin evdeki ilk müdahalesi sonrası intihar girişiminde bulunduğu öne sürülen G.D., sağlık görevlilerinin desteği ile yürüyerek ambulansa alındı ve tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Kaldırıldığı hastanede durumunun iyi olduğu bilgisi alınan G.D., ambulansa alınırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Çevre sakinlerinin iddiasına göre eşinden ayrılmış olan G.D.’nin tedavisi sürüyor.

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