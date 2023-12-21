İstanbul'da bariyerlere çarpan araç paramparça oldu!

İstanbul Maltepe'de, D-100 kara yolunun kenarındaki bariyerlere çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.Abone ol
Kadıköy istikametinde seyreden, Can A'nın kullandığı, 34 DVH 346 plakalı hafif ticari araç, yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
Sürücü ile yanındaki Doğancan Ö, çarpmanın etkisiyle yaralandı.
İhbar üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Kadıköy istikametinde oluşan trafik yoğunluğu, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.