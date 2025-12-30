Ünlü yönetmen Seren Yüce evinde silahlı saldırıya uğradı!

Altın Portakal ödüllü yönetmen Seren Yüce, evinde silahlı saldırıya uğradı. Kapıyı çalan kasklı bir kişinin ateş açması sonucu ayağından yaralanan Yüce, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, ünlü yönetmenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Abone ol

Altın Portakal ödüllü ünlü yönetmen Seren Yüce, evinde yaşanan silahlı saldırıyla büyük panik yaşadı. İddiaya göre kasklı bir kişi kapıyı çaldıktan sonra ateş açtı. Ayağından yaralanan Yüce, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ünlü yönetmenin tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

SALDIRGAN OLAY YERİNDEN KAÇTI

Saldırının ardından Yüce’nin eşinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler evde ve çevresinde inceleme başlatırken, saldırganın olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

“Masum” ve “Kasaba” dizilerinin yönetmenliğini üstlenen Altın Portakal ödüllü Seren Yüce’nin sağlık durumunun takip edildiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.