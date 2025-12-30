BIST 11.136
Daltonlar davasında 3 avukat hakkında gözaltı kararı

Daltonlar davasında 3 avukat hakkında gözaltı kararı

Marmara Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi’nde görülen 'Daltonlar suç örgütü' davası duruşmasında bazı sanıkların jandarmaya fiziki saldırıda bulunması ile duruşma sırasında ses ve görüntü kaydı alınması üzerine harekete geçildi. Soruşturma kapsamında 3 avukat hakkında gözaltı kararı verildi.

'Daltonlar suç örgütü' davasının duruşmasında bazı sanıkların jandarmaya fiziki saldırıda bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, duruşma sırasında izinsiz ses ve görüntü kaydı alındığı, bunu yapanların İstanbul 1 No'lu Barosuna kayıtlı 3 avukat olduğu tespit edildi.

SUÇLAMALAR BELLİ OLDU 

Soruşturma kapsamında T.G., S.K. ve K.Y. isimli avukatlar hakkında 'Ses veya görüntülerin kayda alınması' ve aynı 'Örgüte üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçlarından gözaltı kararı verildi

