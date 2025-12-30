Bir sigara grubuna yeni yıl zammı! Tarih de belli oldu

Yeni yıla girmeden bir sigara grubuna daha zam geldi. Zam gelen sigara grubunun en ucuz sigara fiyatı 90 TL, en yükseği ise 95 TL oldu. Zamların geçerli olacağı tarih de belli oldu.

Türkiye Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, bir sigara grubuna daha zam geldiğini duyurdu.

BİR SİGARA GRUBUNA ZAM GELDİ

Bundan birkaç gün önce yaptığı açıklamada ilk sigara grubuna 5 TL’lik zam geçişinin uygulandığını hatırlatan Dündar, başka bir sigara grubuna daha 5 TL'lik zam geldiğini açıkladı.

5 OCAK'TAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Yeni zamla birlikte grubun en ucuz sigarasının fiyatı 90 TL, en pahalı sigara fiyatı ise 95 TL oldu. Zamlar 5 Ocak’tan itibaren geçerli olacak.