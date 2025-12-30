BIST 11.173
DOLAR 42,94
EURO 50,61
ALTIN 6.023,47
HABER /  GÜNCEL

Bir sigara grubuna yeni yıl zammı! Tarih de belli oldu

Bir sigara grubuna yeni yıl zammı! Tarih de belli oldu

Yeni yıla girmeden bir sigara grubuna daha zam geldi. Zam gelen sigara grubunun en ucuz sigara fiyatı 90 TL, en yükseği ise 95 TL oldu. Zamların geçerli olacağı tarih de belli oldu.

Abone ol

Türkiye Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, bir sigara grubuna daha zam geldiğini duyurdu.

BİR SİGARA GRUBUNA ZAM GELDİ

Bundan birkaç gün önce yaptığı açıklamada ilk sigara grubuna 5 TL’lik zam geçişinin uygulandığını hatırlatan Dündar, başka bir sigara grubuna daha 5 TL'lik zam geldiğini açıkladı.

5 OCAK'TAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Yeni zamla birlikte grubun en ucuz sigarasının fiyatı 90 TL, en pahalı sigara fiyatı ise 95 TL oldu. Zamlar 5 Ocak’tan itibaren geçerli olacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Yalova'dan çıkan şok bilgi! Öldürülen Haşim Sordabak kafirsiniz deyin anne ve babasını...
Yalova'dan çıkan şok bilgi! Öldürülen Haşim Sordabak kafirsiniz deyin anne ve babasını...
Corendon Airlines'a sürdürülebilirlik ödülü
Corendon Airlines'a sürdürülebilirlik ödülü
Cezaevinden izinli çıktı dehşet saçtı! Eşini işkenceyle öldürdü, çocuklarına izletti!
Cezaevinden izinli çıktı dehşet saçtı! Eşini işkenceyle öldürdü, çocuklarına izletti!
TMSF, 1 şirket ile 2 ticari ve iktisadi bütünlüğü satışa çıkardı
TMSF, 1 şirket ile 2 ticari ve iktisadi bütünlüğü satışa çıkardı
Bakır fiyatları arz yetersizliği endişeleriyle Londra'da rekor seviyeye yükseldi
Bakır fiyatları arz yetersizliği endişeleriyle Londra'da rekor seviyeye yükseldi
Donald Trump Erdoğan mükemmel bir lider deyip F-35 bombasını patlattı
Donald Trump Erdoğan mükemmel bir lider deyip F-35 bombasını patlattı
Beyonce, Forbes'un milyarder listesine giren beşinci müzisyen oldu
Beyonce, Forbes'un milyarder listesine giren beşinci müzisyen oldu
Eski Bangladeş Başbakanı Ziya 80 yaşında hayatını kaybetti
Eski Bangladeş Başbakanı Ziya 80 yaşında hayatını kaybetti
Erdoğan, Kuveyt Veliaht Prensi ile görüştü
Erdoğan, Kuveyt Veliaht Prensi ile görüştü
Alman otomotiv devi iflas ediyor, maaşlar için açıklama geldi!
Alman otomotiv devi iflas ediyor, maaşlar için açıklama geldi!
Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin'e silahlı saldırı!
Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin'e silahlı saldırı!
Yalova'daki çatışma sonrası Ankara ve İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 127 gözaltı
Yalova'daki çatışma sonrası Ankara ve İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 127 gözaltı