Öcalan'dan yeni açıklama: '10 Mart Mutabakatı' çağrısı yaptı

Terörist elebaşı Abdullah Öcalan'dan yeni bir açıklama geldi. Öcalan, Suriye'de 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanması çağrısında bulundu.

Öcalan'ın mesajını DEM Parti paylaştı. Öcalan açıklamasında 10 Mart Mutabakatı'na vurgu yaptı.

"10 MART MUTABAKATI’NIN UYGULANMASI SÜRECİ RAHATLATACAK VE HIZLANDIRACAK"

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Suriye’de ortaya çıkan kaotik tablo da demokratikleşme ihtiyacının açık bir yansımasıdır. Yıllarca süren tekçi, baskıcı ve kimlikleri inkâr eden yönetim anlayışı; Kürtlerin, Arapların, Alevilerin ve tüm halkların özgürlük ve eşitlik talebini daha da güçlendirmiştir.

SDG ile Şam yönetimi arasında 10 Mart’ta imzalanan mutabakat çerçevesinde dile getirilen temel talep, halkların kendi kendini bir arada yönetebileceği demokratik bir siyasal modeldir. Bu yaklaşım, merkezi yapıyla müzakere edilebilir demokratik bir entegrasyon zeminini de içinde barındırmaktadır. 10 Mart Mutabakatı’nın uygulanması, süreci rahatlatacak ve hızlandıracaktır."

