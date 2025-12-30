Yalova'dan çıkan şok bilgi! Öldürülen Haşim Sordabak kafirsiniz deyin anne ve babasını...

YALOVA'daki IŞİD evinde bulunan 2 teröristin bilinmeyenleri ortaya çıktı. Bu isimlerden Zafer Umutlu'nun saldırının gerçekleştiği gün yargılandığı davadan beraatinin tebliğ edildiği ortaya çıkarken, Haşim Sordabak'ın mazisi ise dehşete düşürdü. Sordabak ailesi IŞİD tarafından parçalanmış. 6 oğlu ve 2 kızı olan Maşallah ve Saadet Sordabak, IŞİD'e katılan evlatlarının silahlı saldırısına uğradı. Çiftin 4 oğlu ve 2 kızı IŞİD'e katılırken, diğer 2 oğlu ise onların hedefindeydi.

Yalova İsmetpaşa Mahallesi’nde IŞİD-Horasan sempatizanlarının yaşadığı eve dün saat 02.15’te Terörle Mücadele Şubesi tarafından baskın düzenlendi. Evin içerisinden polise ateş açan ve ölü ele geçirilen 2 IŞİD üyesi bilindik isimlerdi. Adları; Zafer Umutlu ve Haşim Sordabak. İsmail Saymaz bugün Halk TV sitesindeki köşesinde bu iki isimle ilgili hiç bilinmeyen detayları paylaştı. Bu iki isimden Hayim Sordabak, babasına 'kafirsin" diyerek kurşun sıkmış ve annesini ondan ayırmış. Aynısını kız kardeşine de yapmış. Olay emniyete de yansımış. İşte yaşananlar;

IŞİD bir aileyi böldü

Yalova’daki çatışmada ölü ele geçirilen bir diğer IŞİD-Horasan üyesi, Haşem Sordabak. 1997 doğumlu. Bitlis Güroymaklı. Ağabeyi Musa, Yalova’da IŞİD’in imamı. Kardeşi Lütfi, ağabeyi Mehmet Cami ve eşi Filiz de örgütte. Sordabaklar bir aile içi kavganın polise yansıması üzerine IŞİD dosyasına girdi. Şöyle ki:

Siz kafirsiniz annemi cihada götüreceğim

Emniyet 9 Ekim 2024’te kavga ihbarı üzerine Siteler Mahallesi Şahin Sokak’a gitti. Kendilerini Maşallah Sordabak karşıladı. Sordabak’a göre eşi Saadet’i oğulları Mehmet Cami ve Haşem alıkoydu. Baba Sordabak, eşini geri getirmek için oğulları Abdulcabbar ve Caner’le gittiği evde saldırıya uğradı. Aile içerisinde kavga çıktı. Oğulları Mehmet Cami ve Haşem, “Siz kafirsiniz, annem sizin yanınızda bulunmayacak. Annemi de alıp cihat için götüreceğiz” dediler. Babaları ve kardeşlerini dövdüler. Tabancalarına sarılıp üzerlerine ateş ettiler. Haşem ve Mehmet Cami, bir gün sonra gözaltına alındı. Kullandıkları silahları sakladıkları çalılıklardan çıkarıp teslim ettiler. İki kardeş 14 Ekim 2024’te tutuklandı.



Kafirsiniz sizi öldüreceğiz

Anne Saadet Sordabak, ifadesinde şöyle diyor:

-“Oğullarım IŞID’in gerçek Müslüman olduğunu, İslam devleti kuracaklarını, kafir olduğumuzu, gücü ele geçirdiklerinde onlarla olmadığımız takdirde bizi öldüreceklerini söylemeye başladılar. Oğullarımın radikalleşmesinin, babaları ve kardeşlerine silah sıkacak raddeye gelmelerinin Ahlak Sünnet Dergisi’nde aldıkları sohbetler neticesinde olduğunu düşünüyorum.”

Baba Maşallah Sordabak ise şunları söylüyor:

-“Oğlum Musa’nın ‘İŞİD’li olmayan herkes kafirdir, başlarının kesilmesi vaciptir’ diye konuşup bizi tehdit etti. Abdulcabbar isimli oğlum askere gidip geldi. Geldikten sonra oğullarım ‘Nasıl tağut devletin askeri olursun kafirsin’ diye tehdit ettiler.”

İki ay önce evine gelen oğlu Lütfü ve eşi Nihal ile kızları Nebahat Sordabak ve Sebahat Eşiçok’un “Eşlerimizle cihada gitmemiz lazım, IŞİD’e katılmalıyız” dediğini anlatan Sordabak, şöyle devam ediyor:

-“Ben de kızdım ve ‘Nereye gidiyorsanız gidin’ dedim. Lütfi de ‘Eşin sana haramdır’ dedi. Bastonu savurdum. Koluna geldi. Annesi canı yanmıştır diye peşinden çıktı ve geri göndermediler.”

Eşimi kurtarmaya gittik ateş ettiler

Olaydan bir gece önce eşinin hasta olduğunu öğrenip Mehmet Cami’nin evine gittiğini belirten baba Sordabak, şunları söylüyor:

“Eşim eve gideceğini söyleyip araca binince Mehmet Cami’nin eşi Filiz indirmeye çalıştı. Caner aracı ilerletip annesini kurtarmaya çalıştı. Abdulcabbar ile kaldık. Mehmet Cami ile Haşem bize saldırıp vurdu. Önce Haşem’in, sonra Mehmet Cami’nin ateş ettiğini gördüm.”

4 OĞLU VE 2 KIZI IŞİD ÜYESİ

Sordabak dört oğlunu ve iki kızını evlatlıktan reddettiğini ifade ederek, şöyle diyor:

-“Anne ve babasına ateş eden insan, çocuğum olamaz. Evlatlıktan reddediyorum. Benim ve ailemin can güvenliği yok. Zaten bizi kafir olarak görmektedirler. Askeri gemi işinde çalıştığım için oğullarım bana ‘Siz kafirsiniz, nasıl tağutlara çalışırsınız diyordu.”

Sordabak Ailesi’nin damadı Cihan Eşiçok, IŞİD’i desteklemediği için “Dinsizsin” denilerek, eşi Sebahat’in elinden alındığını iddia ediyor.

Terörist Zafer Umutlu Erdoğan'ı kafir görüyormuş



Yalova'daki IŞİD evinde öldürülen Zafer Umutlu, Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılaması yapılan IŞİD-Horasan Davası’nın 18 sanığından biri. 1999 doğumlu. Bitlis Güroymaklı. Emniyette verdiği ifadesinde, itikadına uymadığı için Diyanet’in imamlarının arkasında namaz kılmadığını ifade etti. Cuma namazı kılmak için Ahlak Sünnet Dergisi bürosuna gittiğini, sohbetlere ve din derslerine katıldığını anlattı. Umutlu, bir telefon görüşmesini açıklarken, ‘siyasi görüşlerini’ şu sözlerle savunuyor:

-“Erdoğan’ın devleti İslami kurallara göre yönetmediğini, eylem ve söylemleri nedeniyle cumhurbaşkanını kafir gördüğünü, O’nun Atatürk ve laik sisteme devam etmesinin, 10 Kasım’da Anıtkabir’e gitmesinin kendisi açısından küfrün delili olduğunu, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlılık yemini eden polislerin kafir olduğunu, askerlik ve oy kullanmanın küfür olduğunu, devleti ve yöneticilerini tağut olarak gördüğünü…”

Umutlu, tutuklanmadı. Dava 21 Ekim 2025’te bitti. Umutlu ve 14 sanık silahlı terör örgütü üyeliğinden beraat etti. Şu tesadüfe bakın… Gerekçeli karar Umutlu’ya dün tebliğ edildi. Adresinden ayrıldığı ve yeni adresi bulunamadığından evrakı kapıya asıldı.