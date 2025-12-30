Taner Çağlı'nın ifadesindeki 4'lü cinsel ilişki teklifi! Mehmet Akif Ersoy ile teknede...

Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan sosyal medya fenomeni Taner Çağlı'nın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Mehmet Akif Ersoy hakkında bomba iddialarda bulunan Taner Çağlı, Mehmet Akif Ersoy ile Göcek'te teknede tatil yaptıklarını, orada aldığı cinsel ilişki teklifini anlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında her gün yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. 28 Aralık günü düzenlenen son operasyonda, eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ve sosyal medya fenomeni Taner Çağlı da gözaltına alındı. Ateş ve Çağlı, dün çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

MEHMET AKİF İKİ KIZLA GELDİ...

Soruşturma tüm yönleriyle devam ederken, Taner Çağlı'nın savcılığa verdiği ortaya çıktı. Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy hakkında flaş iddialarda bulunan Çağlı, Ersoy ile ilk olarak 2024 yılında Muğla'nın Göcek ilçesinde yaptığı tatilde tanıştıklarını söyledi.

Ersoy'un yanında biri sarışın diğeri kıvırcık saçlı iki kadınla geldiğini belirten Çağlı şunları söyledi;

-"Mehmet Akif başlangıçta sarışın kızla sevgili gibiydi. Daha sonra teknede diğer kıza da yaklaştığını gördüm. Teknede iki kızla da sevgili gibi takılmaya başladı. Hatta üçününde aynı odaya girdiğini görmüştüm. Ben diğer kamarada kalıyordum"

Mehmet Akif grup seks teklif etti

İlerleyen saatlerde Ersoy'un kendisine seslendiğini ve bunun üzerine 2 kadınla kaldığı kamaraya gittiğini söyleyen Taner Çağlı şunları söyledi;

- "Akif beni 4'lü ilişkiye davet etti. Ancak ben katılmadım. Kendi kamarama geri gittim bir saat sonra Akif iki kızla benim kamarama geldiler. Sarışın kıza istersen Taner ile takılabilirsin dedi.

Çok gariplerdi...

-Ben kabul etmedim. Zaten hareketleri de çok garipti. Büyük ihtimalle uyuşturucu madde kullanmış olabilirler. Ancak ben kullandıklarını görmedim"

Uçağa bile madde sokarım

İfadesinin devamında Ersoy ile Kocaeli'de düzenlenen bir kitap fuarında denk geldiklerini belirten Taner Çağlı, Ersoy'un kendisine "Ben istediğim yerden ve hatta havalimanından uyuşturucu madde geçiririm. Beni kimse arayamaz" dediğini iddia etti.