Elif Kumal'a ne oldu? Arabasının parçası öyle bir yerde bulundu ki sevgisi...
BALIKESİR'de kaybolan Elif Kumal'ı arama çalışmaları devam ederken, arabasının bulunan parçası endişe yarattı. Elif Kumal sevgilisi ile kavga edince kamp yaptığı alandan aracıyla birlikte ayrılmıştı. Genç kızdan o saatten sonra haber alınamadı. 3 gündür devam eden aramalarda şüpheler sevgilisine yöneldi. Elif'in öldürülmüş olabileceği ve aracının yok edilmiş olduğu iddiaları var. İşte son gelişmeler;
BALIKESİR'in Erdek ilçesindeki Kapıdağ Yarımadası'nda kamp yaparken sırra kadem basan 33 yaşındaki Elif Kumal'dan üçüncü günde de haber yok. Kampa birlikte gittiği sevgilisi 37 yaşındaki E.G. gözaltında çelişkili ifadeler verince şüpheler onda yoğunlaştı. Elif Kumal'ın Toyota marka arazi aracının bir parçası ise öyle bir yerde çıktı ki cinayet ihtimalini gündeme getirdi.
SEVGİLİSİYLE KAVGA EDİP ARACIYLA GİTTİ
Elif Kumal, Yukarıyapıcı Göleti çevresinde sevgilisiyle kamp yaptığı sırada yaşanan bir tartışmanın ardından gece geç saatlerde kendi aracıyla alandan ayrıldı. O saatten sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Çevrede yapılan güvenlik kamerası incelemelerinde, Elif Kumal’ın kullandığı aracın Erdek ya da Bandırma yönüne giriş yaptığına dair herhangi bir kayda rastlanmadı. Bu durum genç kızın başına bir şey geldiği ihtimalini kuvvetlendirdi.
ELİF'İN ARACININ PARÇASI...
Arama çalışmalarına jandarma, AFAD, itfaiye, UMKE, sivil toplum kuruluşları ve Bandırma Belediyesi Arama Kurtarma (BAK) ekipleri katılıyor. Dün arazi baştan sona arandı ancak ne Elif'in ne de aracının izine rastlanmadı. Aramalar sırasında Elif Kumal'ın arazi aracının bir parçası şaşırtıcı bir noktada bulununca aramanın rotası değişti.
ARACIN PARÇASI GÖL KENARINDAN ÇIKTI
Elif Kumal Toyota marka bir arazi aracı kullanıyordu. Sevgilisinin iddiasına göre kavga edince aracına binip kamptan uzaklaşmıştı. Aramalarda Elif'in aracının parçası göl kenarından çıkınca işin rengi değişti. Bu parçanın aracın altındaki koruma olduğu belirlendi. Parçanın bulunduğu göl kenarına ise araçla inmek mümkün değil.