Nihat Hatipoğlu ramazanda izleyiciyle buluşacak mı? İşte Nihat Hatipoğlu'nun 2026 planı...

Uzun yıllardır ramazan aylarında televizyon ekranlarının izleyiciyle buluşan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun, 2026 yılında programa ara vereceği gönündeki iddialar gündeme gelmişti. Nihat Hatipoğlu, ramazan ayına ilişkin merak edilen konularla ilgili yaptığı açıklamayla bu söylentilere açıklık getirdi.
2026 ramazanda da ATV ekranlarında olacağını açıklayan Hatipoğlu, "Sevgili dostlar, hepinize Selamın Aleyküm. Bu yıl da hem iftar hem sahurda yine yayında olacağız. Sizlerden programa gelmenizi rica ediyorum, özellikle gençleri bekliyorum" dedi.
NİHAT HATİPOĞLU KİMDİR?
Diyarbakır'da 11 Mayıs 1955 tarihinde dünyaya gelen Nihat Hatipoğlu, Siirt ve Malatya'da ilkokulu tamamladı. 1975'te Uşak İmam Hatip Lisesi'ni ve Uşak Lisesi'ni bitirdi. 1981 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni tamamladı. Aynı Fakültede Hadis Ana Bilim dalında Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılmasında Hadislerin Rolü adlı çalışmasıyla doktor, 2000 yılında da Doçent oldu. 2012 yılında ise Profesör oldu.
Şu anda Dicle Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Hadis Ana bilim dalı Öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 1985-1987 yılları arasında Mısır'da Arapça üzerine eğitim gördü. İmam Hatip, Kur'an Kursları Müdürlüğü görevlerini yaptı. Şu anda Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, 11 Mart 2017 tarihi itibarıyla YÖK üyeliğine getirilmişti.