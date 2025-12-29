BIST 11.294
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya büyük şok! İlk soruda elendi

Ekranların sevilen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"de bir yarışmacının, henüz ilk soruda elenmesi büyük şaşkınlık yarattı. Yarışmacının yanlış cevap verdiği soru da mezun olduğu bölüm de kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya büyük şok! İlk soruda elendi - Resim: 1

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen "Kim Milyoner Olmak İster"in son bölümünde bir yarışmacı, henüz ilk soruda programa veda ederek hem stüdyoda hem de sosyal medyada büyük şaşkınlık yarattı.

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya büyük şok! İlk soruda elendi - Resim: 2

TEREDDÜT ETMEDEN YANIT VERDİ

Yarışmacının karşısına, Türk alfabesindeki 29 harfin baştan sona sayılması durumunda söylenecek son üç harfin hangileri olduğu sorusu çıktı. 

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya büyük şok! İlk soruda elendi - Resim: 3

Tereddüt etmeden verdiği cevapla hataya düşen yarışmacı, doğru şıkkı görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya büyük şok! İlk soruda elendi - Resim: 4

MEZUN OLDUĞU BÖLÜM DİKKAT ÇEKTİ

Yarışmacının 'Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları' bölümü mezunu olması da dikkat çekerken, o anlar kısa sürede gündem olarak sosyal medyada çok sayıda yorum ve paylaşımın yapılmasına neden oldu.

