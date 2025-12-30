Survivor'da tanışmışlardı! Yiğit Dikmen ve Elif Tezcan sessiz sedasız evlendi...
Survivor yarışmasıyla tanınan oyuncu Yiğit Dikmen, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Elif Tezcan ile hayatını birleştirdi. Çift, gözlerden uzak gerçekleşen sade bir törenle evlenerek mutlu haberi sosyal medya üzerinden duyurdu.
Ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı mütevazı nikâhla dünyaevine giren Yiğit Dikmen ve Elif Tezcan, sürpriz evlilikleriyle takipçilerini şaşırttı.
Ünlü isim, mutluluğunu Instagram hesabından yaptığı samimi paylaşımla açıkladı. Dikmen ve Tezcan, evlilik kararlarını şu sözlerle paylaştı:
“Salı günü nikâh için başvurduk, cuma günü ise küçük bir delilik yapıp evlendik. Çünkü bu bize yakışırdı. Bu süreçte yanımızda olan herkese teşekkür ederiz. İyi ki varsınız, birbirimizi ve sizi çok seviyoruz.”
Sessiz sedasız gerçekleşen bu nikâh haberi kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, çifte takipçilerinden çok sayıda tebrik ve mutluluk mesajı yağdı. Yiğit Dikmen ve Elif Tezcan’ın sade ama anlamlı evliliği, magazin dünyasında “sürpriz aşk mutlu sonla bitti” yorumlarına neden oldu.