Merve Boluğur'dan son çıkış! "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"

Merve Boluğur, sosyal medya hesabından bulunduğu bir paylaşımla dikkat çekti. Motosiklet kullanan bir erkeğin arkasına oturan Boluğur; "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum" ifadelerini kullandı.

Merve Boluğur'dan son çıkış! "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum" - Resim: 1

Zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Merve Boluğur, yeni bir paylaşımda bulundu.

Merve Boluğur'dan son çıkış! "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum" - Resim: 2

Motosiklet kullanan bir erkeğin arkasına oturan Merve Boluğur, o anları kayda aldı. Motosiklet yolculuğunu sosyal medya hesabından yayımlayan Boluğur; "O zaman ben yılın son hatasını yapmaya gidiyorum" ifadelerini kullandı.

Merve Boluğur'dan son çıkış! "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum" - Resim: 3

Merve Boluğur'un dikkat çeken paylaşımı, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından "Yeni bir aşka yelken açtı" şeklinde yorumlandı.

