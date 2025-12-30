BIST 11.194
Mutluluğa "evet" dediler! İşte 2025'te evlenen ünlüler...

2025 yılı, ünlüler dünyasında adeta bir düğün şölenine sahne oldu. Pek çok ünlü isim, gerek İstanbul'un büyüleyici atmosferinde gerekse şehir dışındaki gizli rotalarda hayatlarının en özel "Evet"ini haykırarak aşklarını resmiyete döktü.

2025 yılı, ünlüler dünyasında adeta bir düğün şölenine sahne oldu. Pek çok ünlü isim, gerek İstanbul'un büyüleyici atmosferinde gerekse şehir dışındaki gizli rotalarda hayatlarının en özel "Evet"ini haykırarak aşklarını resmiyete döktü

Yüksel Aksu - Deniz Barut

Yüksel Aksu - Deniz Barut

Ünlü yönetmen Yüksel Aksu ile ünlü oyuncu Deniz Barut, mayıs ayında aile arasında sessiz - sedasız evlendi.

İbrahim Çelikkol - Natali Yarcan

İbrahim Çelikkol - Natali Yarcan

Oyuncu İbrahim Çelikkol, 3 yıldır birlikte olduğu Natali Yarcan ile eylül ayında hayatını birleştirdi. Müjdeyi sosyal medya hesabından duyuran Çelikkol, evlilik tarihini '20.09.2025' olarak belirtirken, Özdemir Asaf’ın şu dizelerini kullandı; "Öylesine güzel seviyorum ki seni; öylesine saf, öylesine temiz, öylesine derin ve ‘öylesine’ değil…"

Mehmet Ali Erbil - Gülseren Ceylan

Mehmet Ali Erbil - Gülseren Ceylan

Şovmen Mehmet Ali Erbil, 6'ncı evliliğini bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Gülseren Ceylan ile ağustos ayında gerçekleştirdi. Ne var ki mutlulukları uzun sürmedi. Erbil, geçtiğimiz günlerde Ceylan'a boşanma davası açtı.

