Mutluluğa "evet" dediler! İşte 2025'te evlenen ünlüler...

İbrahim Çelikkol - Natali Yarcan

Oyuncu İbrahim Çelikkol, 3 yıldır birlikte olduğu Natali Yarcan ile eylül ayında hayatını birleştirdi. Müjdeyi sosyal medya hesabından duyuran Çelikkol, evlilik tarihini '20.09.2025' olarak belirtirken, Özdemir Asaf’ın şu dizelerini kullandı; "Öylesine güzel seviyorum ki seni; öylesine saf, öylesine temiz, öylesine derin ve ‘öylesine’ değil…"