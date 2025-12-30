Dilek İmamoğlu'ndan dikkat çeken Gülben Ergen çıkışı
Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, Adıyaman'daki bir okul açılışı sırasında ortaya çıkan görüntüler nedeniyle bazı medya organlarının hedefi haline gelen Gülben Ergen'le ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Bir kadının elini bıraktığı iddiası üzerine sosyal medyada eleştirilerin odağına yerleşen Ergen'e yönelik İmamoğlu'nun sözleri kısa sürede gündem oldu.
Adıyaman'daki okul açılışı sonrası hedef haline gelen Gülben Ergen'le ilgili yapılan paylaşımlar, konuya yorumuyla dahil olan Dilek İmamoğlu'nu yeniden gündemin merkezine taşıdı. Dilek İmamoğlu'nun sosyal medyada geniş yankı uyandıran sözleri, kısa sürede çok sayıda yorum ve paylaşım aldı. Bakın Dilek İmamoğlu, Gülben Ergen için neler söyledi...
Dilek İmamoğlu, "Linç kültürüyle, manipülasyonla, algı yaratmayla kadınlara uygulanan şiddete artık son verilmelidir. Gülben Ergen’e yönelik son günlerde gerçekleştirilen saldırı ülkemizde kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı dil ve uygulamalarla kadınlar üzerinden hala nasıl siyaset yapılmaya çalışıldığını gösteriyor. 86 milyona zarar veren bu kutuplaştırıcı dilden ve uygulamadan vazgeçin" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:
"Kadın kadındır. Başörtülü ya da başörtüsüz ayrımı yapamazsınız. Kadına, başörtüye en büyük hakareti bu ayrıştırıcı dil yapıyor; artık bunu anlayın. Kadın üzerinden, kadınların giyimi, bedeni üzerinden, başörtü üzerinden siyaset yapmayı artık bırakın!
Gerçek sorunlara gözlerinizi kapamaktan vazgeçin. Kadınların yaşam hakkı sorunu vardır, her gün canımızı yakan kadın cinayetlerini konuşun.
Gençlerin gelecek kaygısı vardır. Artık onların geleceğe umutla bakması için çalışın.
Halkın geçim sorunu vardır. Ülkemizin gerçek dertlerini görün. Sorun arıyorsanız, canım ülkemde yönetim sorunu vardır! Milyonların sesine kulak tıkamaktan artık vazgeçin.