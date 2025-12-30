Dilek İmamoğlu'ndan dikkat çeken Gülben Ergen çıkışı

Dilek İmamoğlu, "Linç kültürüyle, manipülasyonla, algı yaratmayla kadınlara uygulanan şiddete artık son verilmelidir. Gülben Ergen’e yönelik son günlerde gerçekleştirilen saldırı ülkemizde kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı dil ve uygulamalarla kadınlar üzerinden hala nasıl siyaset yapılmaya çalışıldığını gösteriyor. 86 milyona zarar veren bu kutuplaştırıcı dilden ve uygulamadan vazgeçin" dedi ve sözlerine şöyle devam etti: