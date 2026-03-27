Umreye giden kadın, Kabe'nin örtüsünü kesti

Türk kafilesiyle umreye giden bir kadın, hatıra niyetiyle Kabe'nin örtüsünü makasla kesince bölgedeki polis tarafından gözaltına alındı.

HATIRA OLSUN DİYE KABE'NİN ÖRTÜSÜNÜ KESTİ

Bu kez umreye giden Türk kafilesinde ilginç bir an yaşandı...

GÖZALTINA ALINDI

Hatıra olması için Kabe'nin örtüsünü makasla kesen ve fark edilen kadın, bölgeye gelen ekipler tarafından gözaltına alındı.