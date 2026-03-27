Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış odaklı duruşumuzu sürdürmeye kararlılıkla devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "STRATCOM Zirvesi 2026" programına gönderdiği video mesajda, "Trajedilerin sona ermesi, bölgemiz başta olmak üzere tüm dünyada barış, huzur ve istikrarın yeniden temin edilmesi hiç olmadığı kadar önemlidir. Türkiye olarak insani değerleri ve adaleti merkeze alan ilkeli, kararlı ve barış odaklı duruşumuzu sürdürmeye kararlılıkla devam edeceğiz." diye konuştu.

İstanbul'da Stratejik İletişim Zirvesi (STRATCOM) düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da zirveye videolu bir mesaj gönderdi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Sizleri İstanbul'da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Dünyanın farklı ülkelerinden programa teşrif eden tüm misafirlerimize İstanbul'a hoş geldiniz diyorum. Bu zirvenin hayırlı olmasını diliyorum.

Liderlik diplomasisinden dijital dönüşüme, çatışma çözümünden küresel iklim yönetişimine, göç ve sosyal politikalardan kriz yönetimine, iki gün boyunca çok geniş bir yelpazede tertiplenecek panel ve oturumların tüm insanlık için faydalı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum.

Fikirleri, tespitleri, teklif ve değerlendirmeleriyle zirveye yapacakları kıymetli katkılardan ötürü katılımcılara şimdiden şükranlarımı sunuyorum. Çerçevesi, muhtevası ve etki çapı her geçen yıl genişleyen bu organizasyonu başarıyla düzenleyen İletişim Başkanlığımıza ayrıca tebriklerimi iletiyorum.

Cihan Harbi sonrası galipler eliyle tesis edilen uluslararası sistem, neredeyse her alanda büyük bir meşruiyet krizi yaşıyor. Sistemin temelini teşkil eden kurum, kural ve değerler manzumesi günden güne işlevini yitiriyor. Güç rekabetinin enerji, teknoloji ve ticaret gibi farklı alanlara yayıldığı, sorunların diyalog yerine silahla çözülmeye çalışıldığı, soykırımların, savaşların ve krizlerin giderek daha da tırmandığı zorlu bir dönemden geçiyoruz.

Gazze'de olduğu gibi hepimizin yüreğini sızlatan trajedilerin sona ermesi, bölgemiz başta olmak üzere tüm dünyada barış, huzur ve istikrarın yeniden temin edilmesi geçmişte hiç olmadığı kadar önemlidir. Türkiye olarak insani değerleri ve adaleti merkeze alan ilkeli, kararlı ve barış odaklı duruşumuzu sürdürmeye kararlılıkla devam edeceğiz."

