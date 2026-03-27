Özgür Özel'den Uşak Belediye Başkanı'nın otel odasında gözaltına alınmasına ilk yorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın gözaltına alınmasına ilişkin ilk kez konuştu. Özel, "Türkiye’nin dört bir yanında baskı altındayız ama dimdik ayaktayız" ifadesini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında “rüşvet”, “irtikap” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlarından işlem başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde aralarında Yalım’ın da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

Otel odasında gözaltına alındı
Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın bir otelin 902 numaralı odasında yakalandığı, gözaltı sırasında yanında Uşak Belediyesi’nde çalışan 21 yaşındaki S.A. isimli bir kadının bulunduğu tespit edildi.

Özgür Özel'den operasyona tepki
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Gençlik Örgütü Dünya Kongresi’nde yaptığı açıklamada operasyona tepki gösterdi. Türkiye’de yaşanan süreci Brezilya’daki gelişmelere benzeten Özel, Lula örneğini hatırlattı. Özel, "Türkiye’de Brezilya’da yaşanana benzer bir süreç yaşanıyor. Lula’ya atılan iftiraları, hapiste tutulmasını, seçime sokulmamaya çalışılmasını hatırlayın. Eğer biz başarırsak neyi başardığımızı düşünün" ifadelerini kullandı.

"Dimdik ayaktayız"
CHP’nin baskı altında olduğunu savunan Özel, “Daha dün akşam Uşak Belediye Başkanımızı alıp yetkisi olmayan İstanbul Başsavcısı şu anda İstanbul’a getirtiyor. 19 belediye başkanımız içeride. 450 arkadaşımızın yargılandığı, 107’sinin tutuklu olduğu duruşma Silivri’de sürüyor. Türkiye’nin dört bir yanında baskı altındayız ama dimdik ayaktayız” dedi.

CHP'li Karaoba: Hangi aklın ürünü?
CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba da gözaltı şekline tepki gösterdi. Karaoba, “Evinde gözaltına alınabilecekken otel odasında gözaltına almak hangi aklın ürünüdür?" ifadelerini kullandı.

Halı sahada göğsüne top çarpan adam fenalaşıp öldü! O anlar kamerada
Halı sahada göğsüne top çarpan adam fenalaşıp öldü! O anlar kamerada
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış odaklı duruşumuzu sürdürmeye kararlılıkla devam edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış odaklı duruşumuzu sürdürmeye kararlılıkla devam edeceğiz
Arda Güler'in asisti sonrası ailesinden büyük sevinç
Arda Güler'in asisti sonrası ailesinden büyük sevinç
Bakan Kurum’dan ABD’de STK temsilcilerine iklim değişikliğine karşı ortak sorumluluk çağrısı
Bakan Kurum’dan ABD’de STK temsilcilerine iklim değişikliğine karşı ortak sorumluluk çağrısı
Hadi Özışık’tan dikkat çeken Muhsin Yazıcıoğlu sözleri
Hadi Özışık’tan dikkat çeken Muhsin Yazıcıoğlu sözleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
İstanbul'da kız arkadaşını arabada alıkoyan şüpheli Ankara'da tutuklandı
İstanbul'da kız arkadaşını arabada alıkoyan şüpheli Ankara'da tutuklandı
İran, ABD'ye ait savaş uçağını böyle vurdu
İran, ABD'ye ait savaş uçağını böyle vurdu
Gözaltına alınan Burak Elmas'tan ilk görüntü! Hastaneden böyle ayrıldı
Gözaltına alınan Burak Elmas'tan ilk görüntü! Hastaneden böyle ayrıldı
Erol Köse’nin son notu ALS gerçeğini gündeme taşıdı! Medpol uzmanından ALS gerçeği
Erol Köse’nin son notu ALS gerçeğini gündeme taşıdı! Medpol uzmanından ALS gerçeği
Hadi Özışık’tan Birgün gazetesinin skandal manşetine sert tepki
Hadi Özışık’tan Birgün gazetesinin skandal manşetine sert tepki
İstanbul'da otomobil gişelere çarpıp ters döndü! saniye saniye feci anlar
İstanbul'da otomobil gişelere çarpıp ters döndü! saniye saniye feci anlar