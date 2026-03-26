Arda Güler'in asisti sonrası ailesinden büyük sevinç

Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya’yı Tüpraş Stadyumu’nda 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Karşılaşmanın tek golü, Arda Güler’in asistinde Ferdi Kadıoğlu’ndan gelirken, genç yıldızın ailesi tribünde büyük sevinç yaşadı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçında Vincenzo Montella'nın çalıştırdığı A Milli Futbol Takımımız ile Mircea Lucescu yönetimindeki Romanya karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Türkiye, 1-0 kazandı.

GALİBİYET GOLÜ ARDA'NIN ASİSTİYLE FERDİ'DEN

Ay-yıldızlılar, 53. dakikada harika bir golle öne geçti. Arda Güler'in sağ kanattan ceza sahası içerisine yolladığı harika uzun pasında kendisini boşa çıkaran Ferdi Kadıoğlu topla buluşur buluşmaz kaleciyi avlayarak takımını öne geçirdi.

ARDA'NIN AİLESİ BÜYÜK BİR SEVİNÇ YAŞADI

Karşılaşmayı tribünden takip eden Arda Güler'in ailesi oğullarının muhteşem asistiyle gelen gol sonrası büyük bir sevinç yaşadı. O anları kayda alan Güler ailesinin bu görüntüleri kısa süre içerisinde sosyal medyada dikkat çekti.

Bakan Kurum’dan ABD’de STK temsilcilerine iklim değişikliğine karşı ortak sorumluluk çağrısı
Bakan Kurum’dan ABD’de STK temsilcilerine iklim değişikliğine karşı ortak sorumluluk çağrısı
Hadi Özışık’tan dikkat çeken Muhsin Yazıcıoğlu sözleri
Hadi Özışık’tan dikkat çeken Muhsin Yazıcıoğlu sözleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
İstanbul'da kız arkadaşını arabada alıkoyan şüpheli Ankara'da tutuklandı
İstanbul'da kız arkadaşını arabada alıkoyan şüpheli Ankara'da tutuklandı
İran, ABD'ye ait savaş uçağını böyle vurdu
İran, ABD'ye ait savaş uçağını böyle vurdu
Gözaltına alınan Burak Elmas'tan ilk görüntü! Hastaneden böyle ayrıldı
Gözaltına alınan Burak Elmas'tan ilk görüntü! Hastaneden böyle ayrıldı
Erol Köse’nin son notu ALS gerçeğini gündeme taşıdı! Medpol uzmanından ALS gerçeği
Erol Köse’nin son notu ALS gerçeğini gündeme taşıdı! Medpol uzmanından ALS gerçeği
Hadi Özışık’tan Birgün gazetesinin skandal manşetine sert tepki
Hadi Özışık’tan Birgün gazetesinin skandal manşetine sert tepki
İstanbul'da otomobil gişelere çarpıp ters döndü! saniye saniye feci anlar
İstanbul'da otomobil gişelere çarpıp ters döndü! saniye saniye feci anlar
7 köpeğin firarı 250 milyon kez izlendi! Esaretten kaçtılar biri lider biri koruyucu oldu
7 köpeğin firarı 250 milyon kez izlendi! Esaretten kaçtılar biri lider biri koruyucu oldu
Erol Köse'nin düştüğü anların görüntüleri ortaya çıktı
Erol Köse'nin düştüğü anların görüntüleri ortaya çıktı
Kolombiya’da askeri uçak düştü! İçinde 110’dan fazla asker vardı
Kolombiya’da askeri uçak düştü! İçinde 110’dan fazla asker vardı