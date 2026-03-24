İstanbul'da otomobil gişelere çarpıp ters döndü! saniye saniye feci anlar
İSTANBUL Pendik'te gişelere çarpıp ters dönen otomobilde yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Ankara yönüne giden D.Ç. idaresindeki otomobil, Kuzey Marmara Otoyolu Kurnaköy Gişeleri'ndeki beton bariyere çarparak savruldu. Ters dönen araçtaki D.Ç. ile yanındaki bir kişi, araç içerisinde sıkışarak yaralandı.
Yaralanan 2 kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İşte kaza anı...