7 köpeğin firarı 250 milyon kez izlendi! Esaretten kaçtılar biri lider biri koruyucu oldu

ÇİN'deki bir haber dünya gündemine düştü. 7 köpek yaşadıkları köylerinden kaçırıldılar ve esaret altında tutuldular. 7 köpek bir araya gelip esaretten kaçmayı başardı. Evlerine dönmek için yola düşen köpekler tam 250 milyon kez izlendi.

EVLERİNİN YOLUNDA BULUNDU

Çin’in Jilin eyaletinde meydana gelen olayda, 7 köpekten oluşan bir grup otoyolda ilerlerken görüntülendi.

Hayvan refahı grubu devreye girdi, köpeklerin aynı köyden olduğu, kaçırıldıkları ve esaretten birlikte kurtularak köye dönmeye çalıştıkları ortaya çıktı.

Grubun yaralı bir Alman kurdunun etrafında koruyucu olarak ilerlediği, küçük Corgi'nin ise gruba liderlik yaptığı görüldü

KÖYLERİNE ULAŞTILAR

Yetkililer köpekleri sahiplerine ulaştırdı, 3 farklı haneye ait oldukları belirtildi.