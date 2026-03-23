Restoranda kavga çıktı! CHP'li Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer darbedildi

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer tartışma sonrası çıkan kavgada tekme ve yumruklarla darbedildi. Savcılık olaya ilişkin soruşturma başlatırken kavga, işletmenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in alkol aldığı restoranda çıkan kavganın görüntüleri ortaya çıktı. İddiaya göre olay, Mersin Marina’da yer alan bir restoranda gecenin ilerleyen saatlerinde meydana geldi. Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ile aynı masada oturan Emre Çağrı Keçeci, Serhat Sunay ve D.K isimli kadın arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma devam ederken, iddiaya göre Tuncer’in ismi öğrenilemeyen koruması masaya yanaşarak tartışmaya karıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma bir anda yumruklu ve tekmeli kavgaya dönüştü. Korumasının iki kişi tarafından dövüldüğünü gören Başkan Tuncer’de masadan kalkarak taraflardan birine yumruk attı.

BAŞKAN YUMRUKLANDI
Başkan Tuncer, bu sırada aldığı yumruk darbeleri sonucunda yere düştü. Kavgaya karışanlardan bir yere düşen başkanı yumruklayıp, tekmeleyerek dövdü. Araya girenlerin tarafları güçlükle ayırmasıyla kavga sona ererken, taraflar birbirlerinden şikâyetçi oldu.

