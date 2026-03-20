Avustralya Başbakanı Albanese'e, cami cemaatinden bazıları "soykırıma destek" tepkisi gösterdi

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Sydney kentinde Ramazan Bayramı dolayısıyla gittiği Lakemba Camisi'nde kılınan bayram namazının ardından, cami cemaatinden bazıları tarafından "soykırım destekçisi" olarak nitelendirilerek protesto edildi.

Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, Başbakan Albanese ve İçişleri Bakanı Tony Burke, Ramazan Bayramı dolayısıyla gittikleri Lakemba Camisi'nde bazıları tarafından tepkiyle karşılandı.

Bayram namazının ardından dua edildiği esnada Albanese ve Burke'ü yuhalayan bazı kişiler, "Soykırım destekçileri" ve "Onları buradan çıkarın" sloganları attı.

Bir protestocu, Başbakan'ın "artık kendilerini temsil etmediğini" belirterek, tepki gösterdi.

Öte yandan Albanese, olay sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, cemaatin yaklaşık 30 bin kişiden oluştuğunu ve "karşılamanın çoğunlukla olumlu geçtiğini" söyledi.

Ayrıca Albanese, "Camiye giderken kalabalığın içinden yürüdüm ve tek bir kişi bile laf atmadı. İçeride birkaç provokatör vardı, onlarla ilgilenildi." ifadesini kullandı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un şubatta Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'in daveti üzerine ülkeyi ziyaret etmesi Avustralya genelinde protestolara neden olmuştu.