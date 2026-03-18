DÜNYA

Bunlar çok zalim! Netanyahu ölüm listesini sırıtarak gösterdi şu haline bakın

İran saldırılarında öldüğü iddialarıyla gündeme gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ile birlikte yer aldığı bir video paylaştı. Görüntülerde cebinden çıkardığı kartın bir suikast listesi olduğunu söyleyen Netanyahu'ya Huckabee'nin verdiği yanıt dikkat çekti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, son günlerde ortaya atılan "öldü" iddialarının ardından kamuoyuna art arda videolar ile yanıt verdi. Netanyahu'nun ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ile birlikte yer aldığı görüntüler ise kısa sürede gündem oldu.

"Suikast listesi" detayı dikkat çekti
Videoda Netanyahu'nun cebinden bir kart çıkardığı ve bunun bir "suikast listesi" olduğunu ifade ettiği görüldü. Netanyahu, kartı göstererek, "Listedeki isimlerin üzerini çizmek güzel; bunu Amerikalı dostlarımızla omuz omuza yapmak ise daha da güzel" ifadelerini kullandı.

Huckabee'den dikkat çeken yanıt
Netanyahu'nun sözlerinin ardından ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin verdiği yanıt da gündem oldu. Huckabee, "Ne mutlu ki adım o listede yok" diyerek esprili bir karşılık verdi.

Netanyahu'nun söz konusu videoyu, son günlerde gündeme gelen "öldüğü" yönündeki iddiaların ardından paylaşması, bunun aynı zamanda bir mesaj niteliği taşıdığı yorumlarına neden oldu.

