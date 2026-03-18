Maltepe'de iki sürücü trafikte kavga etti görüntüler sosyal medyaya düştü ibretlik ceza kesildi

İstanbul Maltepe'de trafikte tartışıp birbirlerini takip eden 2 sürücüye toplam 361 bin 719 lira para ceza verildi. Araçlar 60 gün trafikten men edildi, sürücü belgelerine 60 gün süreyle el konuldu.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sanal devriye ekiplerince, iki araç sürücüsünün trafikte tartıştığı anlara ait sosyal medyada paylaşılan görüntülere ilişkin çalışma yapıldı.

M.R.D. ve E.B.A. olduğu belirlenen sürücülerin, trafikte saldırı amacıyla birbirlerini ısrarla takip ettikleri ve ihlallerde bulundukları belirlendi.

Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 361 bin 719 lira para cezası verildi, araçlar 60 gün trafikten men edildi, sürücü belgelerine 60 gün süreyle el konuldu.

Ayrıca M.R.D. ve E.B.A, haklarında adli işlem yapılmak üzere polis merkezine teslim edildi.