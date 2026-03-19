Bakan Kurum paylaştı! Konya'daki sosyal konutlarda ilk bayram heyecanı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya'da İlk Evim Projesi kapsamında inşa edilen yeni evlerinde ilk bayramı karşılamaya hazırlanan vatandaşların görüntülerini paylaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 81 ilde dar gelirli vatandaşların ev sahibi olabilmesi için sosyal konut projelerini sürdürüyor. Bugüne kadar TOKİ’nin sosyal konut projeleriyle 1 milyon 757 bin sosyal konut ile milyonlarca vatandaş ev sahibi oldu. İlk Evim Projesi kapsamında Konya’nın Sarayönü ilçesi Yukarı Mahallesi’nde yatay mimari anlayışıyla radye temel, tünel kalıp sistemiyle inşa edilen;127 sosyal konut daha hak sahiplerine teslim edildi. Ramazan ayından önce evlerine yerleşen vatandaşlar, yeni evlerinde ilk bayramı karşılayacak olmanın heyecanını yaşıyor.

BAKAN KURUM: ARTIK HER GÜN BAYRAM GİBİ

Bakan Kurum, modern ve güvenli yeni evlerine yerleşen vatandaşların görüntüleriniev sahibi Ayşegül Şimşek’in “Artık kapını kendi evim diyerek açıyorsun” sözlerini alıntılayarak sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Kurum, mesajında, “Bazen tek bir cümle bütün emeğin, sevincin, şükrün ifadesi olmaya yetiyor. Yuvalarımızda artık her gün bayram gibi” İfadelerine yer verdi.

“ŞÜKÜR DEVLETİMİZ, MİLLETİMİZİN ARKASINDA DURUYOR”

Hak sahibi Gülsüm Yalçın, evin çok kullanışlı olduğunu ifade ederek, “Önceki evimde kiler yoktu. Burada kilerim var. Orda makinam mutfakta duruyordu, burada öyle değil. Her şey çok güzel düşünülmüş, yapılmış. İlk evime taşındığım için heyecan var. Çoluğumla, çocuğumla kendi evimdeyim mutluyum. Kendi evinde olmak, çok güzel bir his. Herkes yazılsın, herkese çıksın isterim. Kiracı olmaktansa, kiracıyken başkasına ödeyeceğini kendi evin olduktan sonra kendi evinde ödemen çok iyi bir şey. Şükür devletimiz, milletimizin arkasında duruyor” dedi.

“BURADA ‘ARTIK TAMAM BİTTİ, KİRACILIK DÖNEMİ SON’ DİYORUM”

‘Bize bir umut ışığı oldu’ diyen Ayşegül Şimşek ise duygularını şöyle anlattı: Kiram yarı yarıya düştü. Diğer ödediğim kirayla bunun arasında dağlar kadar fark var. Bu bana biraz ‘Pazar parası’ gibi geliyor. Burada ‘artık tamam bitti, kiracılık dönemi son’ diyorum. Çok şükür o duruma geldik. Değişik bir duygu çünkü artık kapını ‘kendi evim’ diyerek açıyorsun. Her zaman böyle ‘ay işte elin evini temizleyeceğim, oturacağım’ gibiydi. Ama burada ‘kendi evim, kendi kapımı açarım’ diyerek giriyorsun içeriye. Kendi malın kendi evin. Açıkçası ‘benim’ diyebiliyorsun. Kendi evimdeyim artık. Hayatımda ilk kez misafirlerimi bayramda kendi evimde ağırlayacağım.

“KENDİ EVİMİZDE HUZURLUCA OTURUP, RAMAZANDA ORUÇ TUTTUK”

Evler teslim edildikten iki hafta sonra taşındıklarını söyleyen Şevket Büyükkeleş, “Kiralık bir evde oturup ramazan açmak farklı. Kendi evimizde huzurluca oturup, ramazanda oruç tutmak, iftar yapmak, sahur yapmak farklı. Rahat rahat huzurlu bir şekilde oturuyoruz. İnanamadım çünkü 52 yaşındayım. Ev çıkınca gerçekten büyük bir mutluluk ve sevinç içinde teslim aldık. Geldik, evlere baktık. Çok kaliteli malzemeler kullanılmış. İnşaat halindeyken iş yerime yakındı. Sabırsızlıkla dört gözle bekledik. En çok ‘şura mı bana düşecek, bura mı bana düşecek’ diye hayaller kuruyorduk. Gerçekten hesap ettiğim kat düştü. Aynı zamanda da istediğim daire düştü. O yandan da mutluyuz” şeklinde konuştu.

“ÖDEMELER DE GAYET MAKUL, KİRALARDAN BİLE AŞAĞI SEVİYEDE”

Hatice Baston ise şunları söyledi: İlk Ramazanımız bu evde. Bayramı da öyle olacak. Bunun için çok mutluyum. Kendi evimde orucumu açıyor olmak, ileride bayramımızı burada geçirecek olmak mutlu ediyor beni. Ben memnunum. Şu an ödemeler de gayet makul. Kiralardan bile aşağı seviyede. İnsanlar böylelikle daha kolay ev sahibi olabiliyor. TOKİ’ye çok teşekkür ediyoruz. Nice ev olmayan insanların ev sahibi olması dileğiyle.