İsrail Lübnan’da köprüyü hedef aldı
İsrail ordusu, saldırı tehdidinin ardından Lübnan’ın güneyini kuzeyine bağlayan Kasımiye Köprüsü’ne hava saldırısı düzenledi. Litani Nehri üzerindeki köprünün bir kısmı yıkılırken, İsrailli yetkililer saldırının Hizbullah’a karşı yürütülen operasyonlar kapsamında gerçekleştirildiğini açıkladı.
İsrail ordusu, Hizbullah'ın kullandığı iddiasıyla Lübnan'ın altyapısını hedef alıyor.
Lübnan güneyindeki Sur kentini Sayda'ya bağlayan ülkenin güneyiyle kuzeyi arasındaki önemli geçiş noktalarından Kasımiye Köprüsü, İsrail savaş uçakları tarafından bombalandı.
Saldırının ardından köprünün Litani Nehri üzerindeki kısmı yıkıldı.
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun İsrail ordusuna Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri üzerindeki köprülerin bombalanması talimatını verdiğini açıklamıştı.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de kısa süre önce ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Lübnan'ın güneyine saldırılar başlattıklarını duyurmuştu.