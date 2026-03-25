Gözaltına alınan Burak Elmas'tan ilk görüntü! Hastaneden böyle ayrıldı

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Galatasaray Eski Başkanı Burak Elmas, Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Elmas polis eşliğinde hastaneden ayrılırken görüntülendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, toplumun genel ahlakının, toplum yapısının ve aile düzeninin korunması amacıyla ilgililer hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, yapılan çalışmalar ve toplanan deliller birlikte değerlendirildiğinde, "kullanmak için uyuşturucu madde bulunduran veya uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştıran" 16 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiği bildirildi.

14 şüpheli gözaltına alındı
Soruşturma kapsamında İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanması için 16 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendiği ifade edilen açıklamada, 14 şüphelinin gözaltına alındığı, 2 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı kaydedildi.

Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen isimlerin şunlar olduğu öğrenildi: "Fikret Orman, Güzide Aksoy (Güzide Duran), Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Hande Erçel, Burak Elmas, Sezgin Köysüren, Ferhat Aydın, Lütfiye Tuğçe Özbudak, Koray Serenli, Onur Bükçü, İsmail Behram Perinçekli, Kaan Mellart, Didem Soydan, Onur Talay, Mustafa Tari."

Burak Elmas hastane çıkışı görüntülendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasının son dalgası kapsamında Narkotik Şube ekiplerince gözaltına alınan Galatasaray Eski Başkanı Burak Elmas ve Beşiktaş Eski Başkanı Fikret Orman sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne getirildi. Sağlık kontrolünün ardından gözaltına alınan isimler işlemlerinin yapılması için İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Burak Elmas polis eşliğinde hastaneden ayrılırken görüntülendi.

