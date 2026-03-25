İran, ABD'ye ait savaş uçağını böyle vurdu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’ye ait bir F-18 savaş uçağını hava savunma sistemleriyle vurduklarını iddia ederek olaya ilişkin görüntü yayımladı.

Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’ye ait olduğu iddia edilen bir F-18 savaş uçağının hava savunma sistemleri tarafından vurulma anına ait bir görüntü yayınladı.

İran Devlet Televizyonu ise uçağın Sistan ve Belucistan Eyaleti’ne bağlı Çabahar kenti semalarında vurulduğunu ve Hint Okyanusu’na düştüğünü öne sürdü.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.