BIST 12.783
DOLAR 44,36
EURO 51,36
ALTIN 6.386,15
YEREL

İstanbul'da kız arkadaşını arabada alıkoyan şüpheli Ankara'da tutuklandı

İstanbul'da kız arkadaşını arabada alıkoyan ve Ankara'da yakalanan kişi tutuklandı. Şüphelinin, gişelerde otomobilden inmek isteyen Ş.B'yi darbettiği anlar kameraya yansıdı.

İddiaya göre, B.Y. kız arkadaşı Ş.B'yi işten dönerken evine bırakmak vaadiyle arabasına aldı. İkili arasında çıkan tartışma sonucu B.Y. kız arkadaşını evine bırakmaktan vazgeçerek Ankara'ya doğru hareket etti.

B.Y, Kuzey Marmara Otoyolu Kurnaköy Gişeleri'nde otomobilden inmek isteyen Ş.B'yi darbederek engelledi. Bariyere çarptıktan sonra yoluna devam eden B.Y'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Takibe alınan otomobil, Ankara-İstanbul Otoyolu Akıncı Gişeleri'ne geldiğinde otoyol jandarması tarafından önü kesilerek durduruldu.

Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
