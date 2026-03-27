Halı sahada göğsüne top çarpan adam fenalaşıp öldü! O anlar kamerada

Anadolu Ajansı

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde halı sahada futbol oynadığı sırada, göğsüne çarpan top nedeniyle fenalaşan Selahittin Atlı yaşamını yitirdi. 48 yaşındaki adamın fenalaştığı anlar halı sahanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Boğaziçi Mahallesi'ndeki halı sahada arkadaşlarıyla futbol oynarken kalecilik yapan Selahittin Atlı (48), topun kendisine çarpmasının ardından fenalaşarak yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atlı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. ​​​​​​​Atlı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, halı sahanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

