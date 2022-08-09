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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Twitter'a erişim sağlayamıyor! Twitter çöktü mü, neden açılmıyor?

Twitter'a erişim sağlayamıyor! Twitter çöktü mü, neden açılmıyor?

Sosyal medya platformu Twitter'da bazı kullanıcıların Twitter'a giriş yapamadığı görüldü. Çok sayıda kullanıcı "Twitter çöktü mü?" sorusunun yanıtını ararken konuyla ilgili henüz resmi açıklama yapılamadı. İşte Twitter'da yaşanan sorun ve konuyla ilgili tüm detaylar...

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Dünyaca ünlü sosyal medya platformu Twitter'da bir sorun yaşandığı tespit edildi. Kullanıcılar uygulamanın açılmadığını ya da yavaş açıldığını belirtirken uygulamanın donduğu gözlemleniyor. Birkaç dakikadır yaşanan erişim problemi nedeniyle "Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? Twitter neden açılmıyor ve ne zaman düzelecek?" sorularına yanıt aranırken yaşanan erişim sorununun kısa süre içerisinde çözülmesi bekleniyor. 

Twitter çöktü mü?
Twitter'daki bazı sosyal medya medya kullanıcılarının yaşadığı sorunda Twitter'da ana sayfanın güncellenemediği ve Twitter'a giriş yapılamadığı fark edildi.

Twitter ne zaman düzelecek?
Twitter'da yaşanan erişim probleminin ne zaman düzeleceği bilinmezken resmi açıklama ise henüz gelmedi.

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