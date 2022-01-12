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Tv8 Survivor All Star 2022 Dominik'teki ilk oyun öncesi Acun Ilıcalı canlı yayın açtı

Survivor 2022 All Star'ın çekimleri dün Dominik Cumhuriyeti'nde başladı. Acun Ilıcalı da sosyal medya hesabından canlı yayın açarak oyun öncesi ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacılarıyla sohbet etti.

Survivor 2022 All Star'ın çekimleri dün Dominik Cumhuriyeti'nde başladı. Yarışma için Dominik'e giden Acun Ilıcalı da sosyal medya hesabından canlı yayın açarak oyun öncesi ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacılarıyla sohbet etti. Çok heyecanlı olduklarını söyleyen yarışmacılar, sevenlerinden destek istedi fakat aralarında Nisa Bölükbaşı yoktu!

Çekimler için Dominik Cumhuriyeti'nde olan Acun Ilıcalı  Instagram hesabından canlı yayın açtı. İlk oyun öncesi ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacılarını gösteren Ilıcalı'nın yayınını binlerce kişi izledi. Tek tek konuşma yapan yarışmacılar, sevenlerine seslenerek destek istedi ve heyecanlarını paylaştı. 

Acun Ilıcalı'nın açtığı canlı yayında Nisa Bölükbaşı olmayınca gerçek ortaya çıktı!

Survivor All Star heyecanı TV8 ekranlarında 15 Ocak Cumartesi akşamı başlıyor. Aylar sürecek zorlu macera için yarışmacılar geçtiğimiz günlerde Dominik'e uçtu. Acun Ilıcalı da dün ilk oyun için karşı karşıya gelen yarışmacılarla bir canlı yayın yaptı. Ilıcalı'nın Instagram'da açtığı canlı yayını binlerce kişi izlerken yarışmacılar da sevenlerinden destek istedi. Yayında gözükmeyen Nisa Bölükbaşı'nın yarışma önce koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.

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