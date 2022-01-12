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Destan 7. bölüm fragmanı

Destan dizisi 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Destan'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Destan 18 Ocak 2022 Salı akşamı ATV'de...

Destanların yazılmayıp yaşandığı kadim zamanlarda savaşçı bir kız esir düşer ve kendini çok acımasız bir iktidar savaşı ile çok saf bir aşkın içinde bulur.

Düşmanına esir olan Akkız ile babasının sarayında ezilen çolak ve topal bir han oğlu Batuga'nın destanlara yaraşır hikayesinde herkesin göz ardı ettiği bu ikili imkansızı başararak iktidara yürümek üzere güçlerini birleştirirler.

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