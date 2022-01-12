BIST 2.046
DOLAR 13,76
EURO 15,66
ALTIN 805,68
MEDYA

KKTC'de izleyenleri şaşırtan canlı yayın kazası! Davetsiz misafir programı bastı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Girne Milletvekili Zeki Çeler’in katıldığı bir televizyon programında sunucu Muazzez Gazihan oğlu Fikri Ali’nin canlı yayına dahil olmasıyla renkli görüntüler ortaya çıktı.

KKTC'de Muazzez Gazihan’ın sunduğu bir televizyon programına TDP Girne Milletvekili Zeki Çeler konuk oldu. Gazihan’ın oğlu Fikri Ali’nin birden canlı yayına dahil olmasıyla renkli görüntüler ortaya çıktı. Sunucu Gazihan, oğlu adına özür dilerken, Çeler ise sunucu Gazihan’a, “Özür dileme. Bu senin özür dilemeni gerektirecek bir durum değil” sözleriyle çalışan ebeveynlerin çocuk bakımında ortak sorunu paylaştıklarını ve bunun için imkan sağlanması gerektiğini belirtti.

TDP’nin manifestosunda bu öneriyi dile getirdiklerini belirten Çeler, “Bugün bu çocuğun, bırakacak güvenilir bir yer olmadığı için stüdyoda olması yapmayı istediğimiz ama yapamadığımız çok önemli bir konuyu hatırlattı bize. Çalışma Bakanlığı yaptığım dönemde de bunu çok dile getirdim. Çocukların sahipsiz kalmaması, çalışanların gönül rahatlığı ile çocuklarını bırakabileceği yerlerin olması gerekiyor." dedi.

"Ülke geneline yaymak hepimizin önceliği olmalıdır"
Çeler "Devletin hem devlet çalışanlarına, hem de özel sektör çalışanlarına kreş imkanı sunması lazım. Lefkoşa Türk Belediyesi bunu başarıyor. Bugün gururumuz olan Lefkoşa Türk Belediyesi sosyal devlet politikasını belediye hizmeti olarak yapıyor. Sosyal devlet politikasını ülke geneline yaymak hepimizin önceliği olmalıdır” ifadelerine yer verdi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Murat Kurşun aslen nereli kaç yaşında Murat Kurşun eşi kimdir?
Murat Kurşun aslen nereli kaç yaşında Murat Kurşun eşi kimdir?
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
EPDK'dan elektrik faturası açıklaması Gören şoke olmuştu! Kademeli tarife can yaktı
EPDK'dan elektrik faturası açıklaması Gören şoke olmuştu! Kademeli tarife can yaktı
Kılıçdaroğlu canlı yayına davet etti Erdoğan AK Parti MYK'da böyle cevap verdi
Kılıçdaroğlu canlı yayına davet etti Erdoğan AK Parti MYK'da böyle cevap verdi
CHP'den kadın pedine gelen zamlar için öneri Bakan Yanık açıklama yapmıştı
CHP'den kadın pedine gelen zamlar için öneri Bakan Yanık açıklama yapmıştı
Anaokulunda taciz skandalı! 17 çocuğu istismar etti: Sapık bakın ne ceza aldı
Anaokulunda taciz skandalı! 17 çocuğu istismar etti: Sapık bakın ne ceza aldı
İzzet Yıldızhan çocukları kaç tane kızları kimdir kaç yaşında?
İzzet Yıldızhan çocukları kaç tane kızları kimdir kaç yaşında?
Türkiye'de henüz satışa çıkmayan koronavirüs ilacı karaborsaya düştü Bakın ne kadara satıyorlar
Türkiye'de henüz satışa çıkmayan koronavirüs ilacı karaborsaya düştü Bakın ne kadara satıyorlar
Vakalar patladı Omicron TBMM'yi vurdu! Covid-19'a yakalanan vekil sayısı 200'ü aştı
Vakalar patladı Omicron TBMM'yi vurdu! Covid-19'a yakalanan vekil sayısı 200'ü aştı
İzzet Yıldızhan eşleri kaç tane nikahlı ve imam nikahlı eşleri kimdir?
İzzet Yıldızhan eşleri kaç tane nikahlı ve imam nikahlı eşleri kimdir?