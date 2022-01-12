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MEDYA

Ersan Şen'den yargı mensuplarına uyarı: Yanlış iş yapmayın, yarın fatura size kalacak.

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkındaki fezleke Adalet Bakanlığı tarafından TBMM'ye sunulmak üzere Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi. Habertürk yayınına katılan hukukçu Ersan Şen yargı mensuplarını uyardı: Yanlış iş yapmayın, yarın fatura size kalacak

Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Volkan Bora'nın cep telefonu incelemesinde, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile çekilen fotoğrafları ortaya çıktı. Söz konusu fotoğrafların basına yansıması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Güzel hakkında fezleke hazırlandı. Hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı tarafından, TBMM'ye sunulmak üzere Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi. Habertürk yayınına katılan Ersan Şen 'yanlış iş yapmayın' diyerek yargı mensuplarını uyardı. Şen şunları söyledi:

Hakimlere tekrar söylüyorum arkadaşlar yanlış iş yapmayın yarın bunların yükü sizlerin üzerinde olacak. Siyasiler şunu diyecek biz mi karar verdik biz mi yaptık yapanlara gidin hesabını sorun o hakimlere, o yargıçlara, o cumhuriyet savcılarına sorun. Hepsine söylüyorum arkanızdayız, yanındayız. Sizin işiniz Türkiye Cumhuriyeti'nde hukukun evrensel ilke ve esaslarını kanununu işletmektir.

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