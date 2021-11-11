TV8 2. Sayfa'da Feryal Gülman'dan Kemal Gülman itirafı: Seni bankaya verip bozduralım...

TV8 Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa programına telefonla canlı bağlantı yapan Feryal Gülman, çekişmeli boşanma aşamasında olduğu eşi Kemal Gülman ve 59 yaş küçük sevgilisi Eda Cideli ile uçakta pişti olmasının ardından eşinin beraber oldukları dönemde kendisine duygusal şiddet uyguladığını, 40 yaşında iken 'Seni bankaya verip 2 tane 20'lik alalım' dediğini itiraf etti.

TV8 2. Sayfa canlı yayınına bağlanan cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Feryal Gülman, boşanma aşamasında olduğu eşi Kemal Gülman ile uçakta yaşadığı 'pişti'nin tüm detaylarını anlattı. Evliliği sürecinde yaşadığı pek çok detayı da itiraf eden Feryal Gülman, yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu avukat Eda Cideli (30) ile Fransa'ya seyahat eden Kemal Gülman (89) ile Fransa dönüşü aynı uçakta denk gelince, Kemal Gülman'ın kendisini görüntüleyen muhabirlere, "Bu kadın belasını arıyor!" demesinin kendisini çok incittiğini, Kemal Gülman'ın konuşma tarzının geçmişten bu yana bu tarzda olduğunu, bu durumun 18 yaşındaki oğlunu ve kendisini üzdüğünü ifade etti.

Yaklaşık iki yıldır kendisinden 59 yaş küçük avukat sevgilisi Eda Cideli ile Fransa'ya seyahat eden Kemal Gülman, boşanma aşamasında olduğu eşi Feryal Gülman'la aynı uçakta denk geldi. Gülman'la pişti olan iş insanı, kendisini görüntüleyen muhabirlere yaptığı açıklamayla şaşırttı. Kemal Gülman, Feryal Gülman için "Bu kadın belasını arıyor" diye konuştu. Önceki gün sevgilisiyle Fransa'nın Nice şehrine seyahat ederken Feryal Gülman ile aynı uçakta denk gelen Eda Cideli ise iniş sonrası sorulardan kaçtı.

Bu yaşananların ardından 2. Sayfa programına canlı telefon bağlantısı yapan Feryal Gülman, boşanma aşamasında olduğu Kemal Gülman'a tepkisini dile getirdi.

Feryal Gülman, eşinin kendisine "Bu kadın belasını arıyor" demesine ilişkin ona bir evlat verdiğini, kaç yıllık eşi olduğunu, kendisine 'belasını arıyor' demesinin yakışıksız bir söylem olduğunu ifade ederek, Kemal Gülman'ın geçmişten bugüne konuşma tarzının hep böyle olduğunu, ifade etti.

"Seni bankaya vermek lazım, senin yerine 2 tane 20'lik alalım"

Feryal Gülman, eşi Kemal Bey ile aralarında 32 yaş fark olduğunu, kendisi ile evlendiğinde Kemal Bey'in 50'li yaşlarında olduğunu ifade ederek, çok severek aşık olarak evlendiklerini söyledi. Kendisinin 40'lı yaşlarına geldiğinde, Kemal Bey'in etrafındaki insanlarına ne düşüneceklerine aldırmadan "Seni bankaya vermek lazım, senin yerine 2 tane 20'lik alalım" diye konuştuğunu anlatınca sunucular Müge ve Gülşen bile şoke oldu.