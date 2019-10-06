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Tuvana Türkay seksiliğini gösterdi, özel pozlar verdi!

Ünlü oyuncu Tuvana Türkay, 3 Ekim 1990 doğumlu.Geçtiğimiz gün doğum gününü kutlayan ve mutluluğunu sergileyen oyuncu, son dönemin hakkında en çok konuşulan isimleri arasında bulunuyor.

Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Leyla karakteri ile diziye renk katan Tuvana Türkay,instagram hesabından özel çekimden video paylaştı.

Formsante Dergisi’ni özel pozlar veren oyuncu, “Ne kadar eğlendiğimizin detayları dergide” notuyla çekimlerin perde arkasından hazırlanan videoyu paylaştı.

Çekimler sırasında mutlu olduğunu anlatan ünlü oyuncu, tüm çekim ekibine de teşekkür etti.

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