DÜNYA

Tayland’da şelale havuzuna düşen 6 fil öldü

Tayland’da ulusal parktaki şelalenin döküldüğü havuza düşen 6 fil öldü.

Tayland'ın başkenti Bangkok’ta bulunan Khao Yai Ulusal Parkı’nda bulunan Haew Narok şelalesinin olduğu bölgede dolaşan fil sürüsünden 2 fil şelalenin döküldüğü alana düştü.

Tayland medyası, sürüdeki bazı fillerin düşen fillerin yardımına gittiğini; havuza düşen fillerin de arasında bulunduğu 6 filin öldüğünü; 2 filin ise kurtarma ekiplerinin yardımı ile bulunduğu alandan çıkarıldıklarını duyurdu.

Yetkililer olay sonrası şelalenin kapatıldığını açıkladı.

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