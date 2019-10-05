DÜNYA

Kediye havuzda işkence kamerada

ABD'de bir sitenin havuzuna attığı kediye dakikalarca işkence eden adam güvenlik kamera görüntülerinden tespit edilerek gözaltına alındı.

Olay ABD'nin Houston kentinde bir sitede meydana geldi. Güvenlik kamerasınca kaydedilen olayda 22 yaşındaki Javonte Darion Alexander adlı adamın bir kediyi havuza attığı, dışarı çıkmaya çalışan kediye vurarak onu birçok kez havuzun ortasına fırlattığı görülüyor. Görüntüleri izleyen bir site sakininin videoyu polise teslim etmesi sonrası Alexander'ın gözaltına alındığı belirtildi.

Polis merkezince yayınlanan görüntüleri paylaşan yerel medya, adamın "hayvanlara işkence" suçlaması ile hâkim karşısına çıkarılacağını yazdı.

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