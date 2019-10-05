Erdoğan, 'Refah Partisi olarak...' deyince Hulusi Akar devreye girdi

Kızılcahamam kampı açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini iletirken "Kendisine Refah Partisi olarak teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı.

"AK Parti AK Parti" diyerek Erdoğan'ı uyardı

Erdoğan'ın hatasını fark eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, oturduğu yerde "AK Parti AK Parti" diyerek Erdoğan'ı uyardı. Bir süre sonra hatasını fark eden Erdoğan, gülümseyerek durumu düzeltti.

"Refah Partisi olarak..."

Milliyetçi Hareket Partisi ile olan çalışmalarının devam edeceği vurgusunu yapan Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde MHP ile çok daha kapsamlı ve yakın şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle de Sayın Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerimi şahsım katında ve tüm Refah Partisi olarak ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Gülümseyerek "Doğru, AK Parti" diyerek düzeltti

Erdoğan'ın Refah Partisi demesinin ardından salondaki partililer kısa bir şaşkınlığın ardından alkışlamaya başladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise Erdoğan'a dönerek "AK Parti, AK Parti, AK Parti" şeklinde uyardı. Erdoğan gülümseyerek "Doğru, AK Parti" diyerek düzeltti.