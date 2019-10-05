Recep Tayyip Erdoğan'dan Fırat'ın doğusuna harekat açıklaması

Kızılcahamam kampının açılışında konuşan Erdoğan, son günlerde tartışmaya açılan Cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 40+1 ile ilgili "Yüzde 50+1 bu sistemin omurgasıdır, vazgeçme çabamız yok" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Beyefendi böyle talimat verdi, böyle istendi deniyor. Bu fırsatçılığa izin vermeyeceğiz" açıklaması yaptı.

"Cumhur İttifakı çatısında MHP ile çalışmalarımız memnuniyet verici şekilde sürüyor." diyen Erdoğan, "Çok daha kapsamlı ve yakın olarak çalışmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

"Denetimli serbestlik ve infaz süresi yeniden belirlenecek" açıklaması yapan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Felaket senaryolarını birer birer bozuyoruz"

-Milletimizle olan güçlü hasbi bağımız sayesinde girdiğimiz her mücadeleden başarıyla çıktık. Türkiye demokraside ve ekonomide haps edildiği ve çok uzun yıllar kurtulamadığı geri kalmışlık zincirini AK Parti ile kırmıştır. Kendini milli iradenin üstünde gören vesayetçi anlayışı kazıyıp attık. Ekonomi üzerinden yazılan felaket senaryolarını birer birer bozuyoruz.

"Sürüklenmemizi bekliyorlar"

Bizim de kimliksiz, kişiliksiz, köksüz, hazan yaprakları gibi rüzgarın önünde sürüklenmemizi bekliyorlar ama buna fırsat vermeyeceğiz. Şu an itibarıyla 10 milyon 500 bine varan üye sayısına sahibiz. Bu hiçbir partide yok. Bu, partimize olan sevdanın, partimize olan mensubiyet duygusunun ne denli ileride olduğunu gösteriyor.

"Artık söz bitti"

-Bekamızla doğrudan ilgili en kritik noktada dahi ülkemizin cari politikalarının tam zıddı yönünde girişimde bulunanlar çıkabiliyor. Türkiye, kendi iddiasıyla bu ülkenin en eski partisinin, siyaset üretemediği için iradesini terör örgütünün güdümündeki yapılara teslim edişinin trajik hikayesini seyrediyor. Ülkemizi terör örgütünden uzak tutmak için sürekli yüzümüze gülen, diplomatik söz oyunlarıyla oyalayanlara diyoruz ki artık söz bitti.

Fırat'ın doğusuna harekat

-Hazırlıklarımızı yaptık, harekat planlarımızı tamamladık, gereken talimatları verdik. Kararı verilen ve süreci başlamış olan barış pınarlarının önünü açma vakti belki bugün, belki yarın denebilecek kadar yakındır. Hem karadan hem havadan bu harekatı yürüteceğiz. Fırat'ın doğusuyla ilgili muhataplarımıza her türlü ikazı yaptık. Yeteri kadar da sabırla davrandık. Kara devriyesiymiş, hava devriyesiymiş bütün bunların hikaye olduğunu görüyoruz.