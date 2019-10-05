Kocaeli'de otobüs sürücüsü kaplumbağayı ezilmekten kurtardığı anlar kamerada
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark AŞ'de görevli otobüs şoförü, yoldaki kaplumbağayı alıp güvenli yere bırakarak ezilmekten kurtardı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Twitter hesabından paylaşılan görüntüde, seyir halindeyken kaplumbağayı fark eden otobüs şoförü Serkan Yaman'ın, aracını durdurduktan sonra hayvanı güvenli yere bırakması yer alıyor.
Paylaşımda "Seyir halindeyken kaplumbağayı son anda fark eden UlaşımPark AŞ otobüs sürücüsü Serkan Yaman, kaplumbağayı yolun ortasından güvenli bölgeye bırakarak ezilmekten kurtardı." ifadesine yer verildi.