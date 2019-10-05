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Sevgili Geçmiş 1. bölüm fragmanı

Sevgili Geçmiş dizisi 1. bölümüyle 25 Ekim 2019 Cuma akşamı Star'da olacak. Sevgili Geçmiş'in bu hafta yayınlanacak ilk bölümünde neler yaşanacak?

Sevgili Geçmiş 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Sevgili Geçmiş'in ilk bölümünde neler yaşanacak? Sevgili Geçmiş 25 Ekim 2019 Cuma akşamı Star'da...

Birbirinden habersiz büyümüş üç kız kardeş bir gün gizemli bir mektup alırlar ve aralarından birinin düğününde buluşurlar. Ama düğün gecesi kendilerini hiç beklemedikleri bir durumun içinde bulacaklardır. Biri müzisyen, diğeri doktor, bir diğeri ise uçsuz bucaksız üzüm bağlarının sahibi olan üç kardeş o geceden sonra Ege’nin güzel kasabası Güneşli Bahçe’den çıkamazlar ve birlikte yaşamaya mecbur kalırlar. Bir kriz durumunda oluşan bu mecburiyet hali zamanla yerini kardeşliği, arkadaşlığı ve dayanışmayı keşfetme macerasına bırakır.

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