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Hercai 16. bölüm fragmanı

Hercai dizisi 16. yeni bölümüyle 11 Ekim 2019 Cuma akşamı ATV'de olacak. Hercai'nin bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Hercai 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Hercai'nin yeni bölümünde neler olacak? Hercai 11 Ekim 2019 Cuma akşamı ATV'de...

Yapımcılığını, Mia Yapım - Banu Akdeniz üstlendiği, "İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi" mottosuyla yola çıkan Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santıroğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İlay Erkök ve Eda Başlamışlı paylaşıyor.

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