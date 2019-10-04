POLİTİKA

Sırrı Süreyya Önder cezaevinden çıktı ilk açıklaması bakın ne oldu

Tahliye olduktan sonra kameralar karşısına geçen HDP'li Önder, 10 ay tek başına kaldığını hatırlatarak konuşmasını kısa tuttu.

Anayasa Mahkemesi'nin kararı sonrasına Kandıra Cezaevi'nden çıkan Sırrı Süreyya Önder, çıkışta kendisini bekleyenlerle hasret giderdi.

Kameralara da ilk açıklamasını yapan HDP'li Önder, 10 ay boyunca tek başına cezaevinde kaldığını hatırlatarak konuşma yeteneğinin biraz zayıfladığını söyledi.

Konuşmasını kısa tutan Sırrı Süreyya Önder'in neşesi yerindeydi.

Sırrı Süreyya Önder, şunları söyledi: "Arkadaşlar öncelikle buraya kadar gelen herkese çok teşekkür ediyorum. İçerideki arkadaşlarımızın selamı var. Normalde insanın böyle zamanlarda sevinmesi lazım. Anayasa Mahkemesi'nin kararını oy birliğiyle almasını çok değerli buluyorum. Neticede sözümüzü söylemişiz. İnandığımızı söyledik. Barış için söylemeye devam edeceğiz. Söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi bu 10 ayı konuşma melekelerim de biraz zayıflamış. Tekrar hepinize çok teşekkür ediyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. "

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